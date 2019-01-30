السودان : الجيش يقول إنه « لن يسمح بسقوط الدولة » وسط تصاعد الاحتجاجات

أصدر الجيش السوداني بيانا اليوم الإربعاء 30 جانفي قال فيه إنه لن يسمح بسقوط الدولة بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير الذي استمر 30 عاما
ودعا بعض النشطاء الجيش لتأييد المحتجين والضغط على الحكومة لترك السلطة
وقال الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة : إن القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو إنزلاقها نحو المجهول.
وأضاف الماحي أن : الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام العالم
كان عمر البشير (75 عاما) قد ألقى كلمة أمام الجنود هذاالشهر قال فيها إنه لن ينقل السلطة إلا إلى قائد عسكري آخر أو عبر صناديق الاقتراع
واندلعت عديد المظاهرات في السودان بعدة مناطق بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة لكنها تطورت سريعا إلى مظاهرات مناهضة للبشير