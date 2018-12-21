السلطات المصرية تضبط معدات تجسس قادمة من تركيا

تمكن الأمن المصري ممثلا في الجمارك من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس، داخل حقائب راكب قادم من تركيا بمطار برج العرب في الإسكندرية
بعدما تمكنت سلطات ميناء الخمس الليبية من ضبط شحنة ضخمة تركية تتألف من عديد الأسلحة والرشاشات وبنادق الصيد مع ملايين الأعْيِرة النارية والذخيرة ، أعلنت سلطات مطار برج العرب فى الإسكندرية تمكُّنَ السلطات المصرية يوم الخميس 20 ديسمبر من ضبط أجهزة تجسس قادمة من تركيا
تمكنت جمارك مطار برج العرب، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس داخل حقائب راكب قادم من تركيا
وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه هشام عقل رئيس الوردية فى الراكب (م . ا) والذي ظهرت عليه علامات القلق والإرتباك ، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة « إيكس » بمعرفة طاقم الفحص المكون من بسام تحت إشراف إسلام قباري مدير الإدارة فأكدا صحة الإشتباه، وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من خالد عبدالعزيز ومهند صبرى وجورج شاكر ورجب بحيرى مأمورى الحركة ومحمود عثمان بالأمن بالأمن الجمركى محمود يعقوب مكافحة التهريب الوردية بحضور سعد عبادى مدير إدارة الوديعة
وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 3 ساعة مزودة بكاميرا وكارت ميموري و5 ولاعات مزودة بكاميرا و « أو.س.ب » مخبأة في أماكن متفرقة بين طيات الملابس، وقرر محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 70 لسنة 2018 .