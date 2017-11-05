السعودية : وفاة الأمير منصور بن مقرن بسقوط طائرة في منطقة عسير

قالت وسائل إعلام محلية ونشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن طائرة مروحية تقل مسؤولين حكوميين بارزين، سقطت مساء اليوم الأحد، في منطقة عسير
وأوضحت معلومات أولية عن الحادث أن الطائرة تقل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن ومعه أمين أبها ومسؤولين آخرين
في نبأ عاجل بثته وسائل الإعلام السعودية منذ قليل، وعلى رأسها صحيفة عكاظ وصحيفة سبق السعوديتان، فقد سقطت طائرة سعودية قيل أنها طائرة عامودية، وكان على متنها نائب أمير منطقة عسير وكان برفقته أمين المنطقة وكذلك عدد من المسؤولين وأشارت المصادر إلى أنه تم فقدان الاتصال بهم منذ ساعتين تقريباً، كما تواردت أنباء غير رسمية حتى الآن تفيد بمقتل كل من كان على متنها، بينما أشارت بعض وسائل الإعلام السعودية الرسمية بأنه جاري الآن البحث عن الطائرة
وكان الأمير منصور بن مقرن، قد نشر صباح الأحد على حسابه في “تويتر” فيديو، وقال إنه وصل محافظة البرك في زيارة يتفقد خلالها عدداً من المشاريع التنموية والواجهة البحرية للمحافظة
وتأتي تلك أنباء سقوط طائرة سعودية تقل أمير وعدد من المسئولين بعد ساعات قليلة من تشكيل لجنة مكافحة الفساد وذلك بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك بأمر
على أن يترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واتخاذ إجراءات زلزلت أركان المملكة العربية السعودية
وذلك بعد اعتقال عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين بلغوا 49 شخص حتى الآن
وفي أول تعليق للأمير محمد بن سلمان على هذه الاعتقالات قال في تصريحات صحفية له اليوم : أنه لن ينجو أحد وسوف يتم اعتقال أي شخص أميرا كان أو وزيرا مهما كان منصبه ومهما كانت مكانته طالما أنه متورط في قضايا فساد