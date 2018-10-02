السعودية : محكمة « مُوقَّرة » تمنع زواج فتاة من عازف عود

حسمت محكمة الاستئناف في منطقة القصيم بالسعودية، قضية عضل فتاة “عنيزة”، وأيدت رفض الدعوى، وتأكيد عدم تكافئها دينياً من الخاطب، بسبب عزفه الموسيقى، بحسب ما ذكرت صحيفة عكاظ
خسرت سعودية تبلغ من العمر 38 عاما قضية رفعتها منذ عامين ضد عائلتها التي منعتها من الزواج من رجل تقدّم لها بسبب عزفه على آلة العود، بحسب ما أوردت صحيفة «عكاظ» السعودية اليوم الثلاثاء
وقالت الصحيفة : إن المدّعية تعمل مديرة في أحد المصارف في منطقة القصيم شمال العاصمة الرياض، وتترأس أكثر من 300 موظفة وتحمل شهادة عليا
وبحسب الصحيفة فإن السيدة اتهمت عائلتها بمنع تزويجها من رجل «بحجة عدم تكافئه معها لعزفه الموسيقى
وذكرت الصحيفة أن المحكمة العامة في عنيزة أصدرت حكما برفض الدعوى قبل أن تتوجه السيدة إلى محكمة الاستئناف للاعتراض عليه، ولكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الأول.
وقالت إن : عزف الخاطب للموسيقى يعني عدم تكافئه للفتاة في الدين
وذكرت الصحيفة أن : المدّعية تنوي رفع الأمر للجهات العليا
ونقلت عنها قولها : من غير المعقول أن تكون (المرأة) في منصب قيادي مرموق، وتترأس أكثر من 300 موظفة وتحمل شهادة الماجستير ولا تعلم مصلحتها
كان الخاطب تقدم لخطبة الفتاة، فوافق عمها وهو أكبر شخص في العائلة، إلا أن أحد إخوتها رفض لأن الخاطب يعزف الموسيقى، لتظل لمدة 7 سنوات، دون أن يتقدم لها أحد، ليعود ذات المعلم ويجدد رغبته في خطبتها مرة أخرى، لكن إخوتها رفضوا، الأمر الذي اعتبرته الفتاة عضلا، ولجأت بموجبه للمحكمة، التي استمعت لرأي أخيها، الذي أفاد بأنه رأى الخاطب في أحد المخيمات بعنيزة يعزف على آلة العود، وهو ما أكده أحد الشهود
وطعنت الفتاة في إفادة الشاهد، وقدمت إقراراً كتابياً برسائل الجوال، يطلب فيه إبراء الذمة، ويؤكد شهادة الزور، وتقدم الشاهد بنفسه للمحكمة وطلب العدول عن شهادته، واعترف أن والدته أمرته بتلك الشهادة
وقدمت الفتاة شهادة المزكين من إمام المسجد وزملاء المعلم، الذين شهدوا له بالاستقامة والصلاح والمداومة على الصلوات
وبينت الفتاة أن تمسكها بالخاطب جاء بناء على من زكوه، إذ إنه معلم أجيال منذ 20 عاما، ومشهود له بالخلق والتدين