السعودية تقرّر إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية و على جميع المراحل

اتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى الصين، على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية
وقالت وكالة « واس » الحكومية السعودية إن ذلك يندرج في السعي لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين السعودية والصين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات والأصعدة
وأضافت الوكالة الرسمية أن الاتفاق على إدراج اللغة الصينية من شأنه أن يعزز التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، ويسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية 2030
وأشارت إلى أن إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية يمثل خطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة في السعودية باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد جسرا بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية
المصدر: واس