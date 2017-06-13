السعودية تقرر وقف استيراد أجهزة « بي إن سبورت » وبيع وتجديد اشتراكاتها

قرّرت السعودية إيقاف استيراد الأجهزة الرقمية الخاصة باستقبال قنوات « بي إن سبورت » القطرية، زيادة على إيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها، في أعقاب قرار السعودية وعدد من دول المنطقة قطع العلاقات مع قطر
وقالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، اليوم الاثنين، وهي الهيئة المكلفة بضبط قطاع الإعلام في البلاد، إنها اتخذت هذا القرار بسبب عدم حصول قنوات « بي إن سبورت » على الترخيص الإعلامي الخاص بذلك
وأشارت الهيئة إلى أن الاشتراكات الحالية، أي التي تمت قبل اتخاذ هذا القرار، لن تتأثر بالقرار الجديد لحين انتهائها. ويأتي قرار الهيئة بعد حجب موقع « بي إن سبورت » من لدن وزارة الإعلام، وكذا كافة مواقع قناة الجزيرة
وكان عدة محلّلين ومعلّقين وصحفيين من الدول التي أعلنت مقاطعة قطر قد انسحبوا من قنوات « بي إن سبورت » التي تنقل بشكل حصري في المنطقة العربية مسابقات كرة القدم الأكثر مشاهدة كالدوريات الأوروبية وكأس العالم
منع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجواءها السيادية
الت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، أنها ملتزمة بالقرار الملكي بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجواءها السيادية
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر
وأشار البيان إلى أن الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر يتعين عليها تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة
وأكدت الهيئة أن المملكة تحتفظ في حقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك
وبينت الهيئة في بيانها أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الإجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة أجواءها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجواءها. وجددت الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة العربية السعودية
وأكدت كذلك على التزامها بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة
فنادق بمكة والمدينة تعيد أموال قطريين غادروها أو لم يحضروا
أعادت فنادق في كل من مكة والمدينة المنورة في السعودية، أموال مواطنين قطريين غادروا منشآتها قبل انتهاء مدة حجزهم وآخرين لم يتمكنوا من الحضور
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ذلك جاء : استجابة من الفنادق لطلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبناء على متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمراعاة مصالح واحتياجات الأشقاء من المواطنين القطريين
وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي أيضا : انسجاماً مع بيان حكومة المملكة العربية السعودية الذي أكد الحرص على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وأن المملكة ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره