السعودية : إحالة مذيعة للتحقيق بسبب ملابسها « غير المحتشمة » بتقرير عن قيادة المرأة

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، الثلاثاء، عن إحالة مذيعة تلفزيونية للتحقيق بسبب ارتدائها ملابس « غير محتشمة » أثناء تقرير لها عن قيادة المرأة السعودية
وقالت الهيئة في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تحيل مذيعة تلفزيونية للتحقيق، بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل، تظهر خلاله وهي تقدّم تقريراً عن قيادة المرأة، وكانت ترتدي ملابس غير محتشمة، في مخالفة للأنظمة والتعليمات
بما انه ثبت على شيرين الرفاعي بانها صاحبة المقطع المخل بالادب بعد هذه التغريده وظهورها البشع ضاربه قوانين الدوله عرض الحائط ، اقدم بلاغي اليكم بأخذ الاجراء اللازم في حقها وفي حق من تواطأ معها في تقديم صورة بشعة جداً عن المرأة السعودية
وكان قد انتشر مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتقرير الذي قدمته الرفاعي وهي تقود السيارة في العاصمة السعودية، الرياض، بعد بدء تنفيذ قرار السماح للمرأة السعودية للقيادة، وكانت ترتدي ملابس اعتبرها البعض :غير محتشمة
يذكر أن ناشطون أثاروا جدلا على الصفحة الرسمية للرفاعي بعد انتشار المقطع، والتي ردت بدورها متوعدة بمحاسبة « المسيئين » لها عبر القضاء
شيرين الرفاعي تتوعد منتقدي مقطع قيادة السيارة
وعدت الإعلامية شيرين الرفاعي كل من انتقد مقطع قيادتها للمركبة بعد السماح للنساء بالقيادة الأحد الماضي مؤكدة أنها ستقاضي كل من تطاول عليها.
وأطلق مغردون وسمًا يسيء إلى شيرين الرفاعي بعد ظهورها في مقطع الفيديو الذي قادت فيه مركبتها بعد منتصف ليل الأحد
وكانت شيرين الرفاعي قد أعلنت عبر حسابها على تويتر في وقت سابق أنها ستقود سيارتها فور بدء سريان الأمر السامي القاضي بالسماح للنساء بقيادة المركبات اعتبارًا من 10 شوال الجاري
وقالت شيرين الرفاعي: بإذن الله سوف أكون من أوائل السعوديات على الموعد في الرياض يوم الأحد لأقود سيارتي
ووثقت شيرين الرفاعي في مقطع فيديو انطلاقتها بمركبتها الجديدة في شوارع الرياض فيما تواجد في المركبة أشخاص آخرون قاموا بتصويرها الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المغردين
وأعلنت شيرين الرفاعي أنها ستتخذ إجراءات ضد كل من أساء لها في الوسم
والمعروف أن شيرين الرفاعي من مواليد المدينة المنورة وهي ابنة دبلوماسي، حيث نشأت في عائلة عريقة في السلك الدبلوماسي
حصلت شيرين الرفاعي على بكالوريوس قسم إذاعة وتلفزيون وتحضر الآن لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد السياسي في جامعة الملك سعود
بدأت شيرين الرفاعي مشوارها الإعلامي في التلفزيون السعودي – قناة الإخبارية- وقدمت لمدة سنتين برنامجها الشهير بانوراما على التلفزيون السعودي القناة الأولى-.
في سبتمبر 2012 انتقلت شيرين الرفاعي إلى قناة سي إن بي سي عربية ، وتولت تقديم نشرات الأخبار وبرنامج الأسهم السعودية وبرنامج السعودية في أسبوع ، وشاركت في تقديم فقرة الأسهم الإماراتية ضمن برنامج البوصلة ، بالإضافة إلى عملها كمراقبة لسوق الأسهم في القناة
انتقلت شيرين الرفاعي بعد ذلك إلى قناة الآن لتحقق حلمها بتقديم برنامج الوطن اليوم وهو برنامج يومي يختص بالشأن السعودي ، إضافة إلى تقديم نشرات الأخبار
بالإضافة لتقديمها لنشرات الأخبار قدمت شيرين الرفاعي العديد من البرامج ومنها :برنامج إيقاع، حياة السفراء في رمضان، عطفًا على السؤال، سيدة في العمل، لقاء خاص، وبرنامج بانوراما وغيرها