السراج و حفتر يتفقان في أبوظبي على تشكيل مجلس رئاسة الدولة في ليبيا

التقى اليوم الثلاثاء 2 ماي رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، مع القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، في أبوظبي، وقد انتهى اللقاء بالاتفاق على النقاط التالية
تشكيل هيكل جديد اسمه « مجلس رئاسة الدولة » الليبية، يضم كلاً من
رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح
رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج
قائد الجيش الوطني، خليفة حفتر
حصلت «بوابة أفريقيا الإخبارية» على مسودة الاتفاق الموقع بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي مصطفى فايز السراج برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة
وذكرت البوابة مساء اليوم ، أن مسودة الاتفاق تقول إن بنودها لا تتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية، كما تنص على توحيد الجيش الليبي وعمله تحت السلطة المتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
كما تنص المسودة كذلك على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله على كامل التراب الليبي، وتعديل التشكيلة الوزارية بما يضمن تمثيل كافة الأطرف، والتأكيد على وحدة ليبيا ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها ،والمصالحة الوطنية وعودة المهجرين، وتشكيل فرق عمل مشتركة وفتح قنوات حوار جديدة للتنسيق والمتابعة
ونصت المسودة أيضا على التعجيل بالاستفتاء على الدستور والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في أجل أقصاه 2018، وتقول المسودة إن مفعول سريانها يجري فور التوقيع عليها من طرف المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج
وتم الاتفاق أيضا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 6 أشهر من الاتفاق. وأيضا الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة وغير النظامية. وكذا الاتفاق على مواصلة محاربة الاٍرهاب حتى القضاء عليه نهائياً. إبعاد النزعة الأيديولوجية أو الحزبية أو المناطقية على الحكومة المقبلة تشكيل « مجلس أعلى للدولة » الليبية بعد لقاء السراج مع حفتر في أبوظبي ليبيا.
وأخيرا الاتفاق على ضرورة الامتثال لجميع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم الليبية
وكان كل من السراج وحفتر قد وصلا أمس الاثنين إلى العاصمة الإماراتية، تلبية لدعوة رسمية، وسط توقعات بإمكانية نجاح لإمارات في حلحلة الأزمة والوصول إلى شكل من التفاهمات حول النقاط الخلافية في الاتفاق السياسي
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