أوهام قيس سعيد أو الرّاعي و جَرَّة السَّمْن

هي قصة من التراث ذات حكمة عظيمة
الرّاعي و جَرَّة السَّمْن
كان لراع سمن جمعه في جرة معلقة في كوخه
و بينما هو ذات يوم جالس في كوخه عند غروب الشمس
وهو مُتّكِئ على عصاه اخذ يفكر بما يعمله
في ما اجتمع عنده من السمن فقال في نفسه
اني ساذهب به غدا الى السوق وابيعه واشتري بثمنه
نعجة حاملا ،فتضع لي نعجة اخرى ثم تكبر
وتلد لي مع امها نعاجا اخرى وهكذا
الى ان يصير عندي قطيع كبير
ثم اتخذ اي اجيرا يرعى غنمي وابني قصرا عظيما
و متى كبر ولدي احضر له معلما يعلمه القراءة و الكتابة
وأمره بطاعتي و احترامي فان لم يفعل ضربته بهذه العصا
و رفع يده بعصاه فأصابت الجرة فكسرتها
و سقط السمن على رأسه و ثيابه
و طار التخطيط وضاعت الاحلام سدى
فحزن لذلك حزنا عظيما وقال
هذا جزاء من يصغي الى تخيلاته