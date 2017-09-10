الروسية « ماريا زاخاروفا » تتحجب في زياتها للسعودية

نشرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، صورة لها مرتدية الحجاب ولباسا طويلا ، وذلك على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك
وقالت زاخاروفا في تعليق على الصورة: « في السعودية سألوني، هل سنلتزم بقواعد اللبس المعمول بها هناك.. بالطبع، » وفقا لما نقلتنه وكالة أنباء سبوتنيك الروسية
ويشار إلى أن زاخاروفا في المملكة العربية السعودية ضمن الوفد المرافق، لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الذي يقوم بزيارة للمملكة للحديث عن عدد من القضايا الإقليمية وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين
استقبل الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، في جدة، اليوم الأحد، الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف
ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » أول صورة من لقاء العاهل السعودي بوزير الخارجية الروسي
بدء محادثات لافروف والجبير في جدة
بدأ وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسعودي عادل الجبير محادثاتهما الثنائية في جدة
وقبيل بدء اللقاء، وضع لافروف توقيعه في سجل ضيوف الخارجية السعودية. وبعد أن رحب الوزيران ببعضهما البعض، بدآ محادثاتهما وراء أبواب مغلقة
ومن المقرر أن يعقد الوزيران لافروف والجبير في وقت لاحق مؤتمرا صحفيا مشتركا