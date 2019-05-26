الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تكذب وزارة الداخلية فيما يخص الإعتداء على مقهى المفطرين

أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ( فرع بن عروس ) البيان أسفله والمؤرخ في 26 ماي 2019 تكذب فيه وزارة الداخلية فيما يخص الإعتداء على مقهى المفطرين وتؤكد أن المعتدين تكفيريون وجهوا لرود المقهى أبشع النعوت ذات الخلفية التكفيرية المتشددة قبل التهشيم والتكسير
وللتذكير فإن محامي صاحب المقهى المذكر كان قد كذب كذلك رواية وزارة الداخلية مستندا إلى شهادات شهود عِيان
بيان وزارة الداخلية المطعون فيه
اثر ما تم تداوله مساء اليوم السبت 25 ماي 2019 من تعرض أحد المقاهي بجهة رادس إلى الاعتداء من قبل مجموعة من المتشددين دينيا على خلفية فتحه للعموم وقبوله للمرتادين قبل توقيت الافطار، يهم وزارة الداخلية أن توضح أن ذلك لا أساس له من الصحة حيث أنه حوالي الساعة 18.30 وبينما كانت مجموعة من عملة المقهى من بينهم فتاتين بصدد التوضيب استعدادا لفتح المقهى مع توقيت الإفطار مرت سيارة على متنها مجموعة من الشبان بادروا بالاعتداء لفظيا بفاحش القول على الفتاتين العاملتين بالمقهى وتطور الخلاف بتبادل العنف، غادرت بعده السيارة لتعود بعد مدة قصيرة مصحوبة بمجموعة أخرى من المنحرفين الذين تولوا الاعتداء على العاملين بالمقهى وإتلاف جزء من تجهيزاته واحراق الواجهة الأمامية لهتم أعلام النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس التي اذنت بفتح بحث في الموضوع وتم على إثر ذلك التعريف بالمعتدين والأبحاث متواصلة للقبض عليهمكما تؤكد وزارة الداخلية أن الاعتداء على المقهى المذكور لا علاقة له بالمتشددين دينيا على خلفية الإفطار في رمضان