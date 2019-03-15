الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ترفض توضيف القضاء لضرب حرية التعبير

اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قرار منع بث فقرة وإعادة حصة تلفزية حول كارثة مستشفى الرابطة هو رفع لمطرقة القضاء من جديد على رقاب والصحفيين وحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر وفرض رقابة مسبقة و مخالفة لما نص عليه الفصل 31 من الدستور
ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس قرّر منع إعادة بث الحلقة التي تناولت موضوع الأطفال الرضّع بمستشفى وسيلة بورقيبة في برنامج 50/50 على قناة قرطاج + للإعلامي معز بن غربية
كما قرر منع بثّ التحقيق الخاصّ بحادثة الرضع وعنوانه ‘سرّ الغرفة البيضاء’ في برنامج الحقائق الأربعة للإعلامي حمزة البلومي على قناة الحوار التونسي