الرئيس اللبناني يعتبر الهجمات الإسرائيلية على بلاده إعلان حرب

اعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون، في تصريحات لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى لبنان جان كوبيس، الاثنين، أعمال « العدوان » الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، بمثابة : إعلان حرب
وقال عون في بيان نشر على موقع الرئاسة على الإنترنت، إن : ما حدث هو ما يعادل إعلان الحرب الذي يسمح لنا باستخدام حقنا في الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وأمن أراضينا
وشنت إسرائيل 3 غارات جوية على شرق لبنان بعد يوم واحد من إعلان سقوط طائرتين بدون طيار في المجال الجوي اللبناني، في الضاحية الجنوبية ببيروت، مما ألحق أضرارًا بأحد المقرات الإعلامية لحزب الله
الزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية تقصف بلبنان، انتهى
ووصف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، القصف الإسرائيلي في سوريا، وما تبعه من سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية بلبنان، بـ / الخطير جدا جدا
وأشار إلى أن / ما حصل في سماء الضاحية الجنوبية، هو دخول طائرة مسيرة، وطائرة نظامية وهي موجودة لدينا، وقد نعرضها على وسائل الإعلام، وحطام الطائرة الثانية ليس من نوع الطائرات التي يتم استئجارها لتصوير الأعراس والمناسبات
وأضاف: الطائرة الأولى دخلت المنطقة المستهدفة، وكانت طائرة استطلاع وغير مزودة بأي مواد تفجير وحلقت بشكل منخفض، وهذا يعني أنها كانت تحاول إعطاء صور لهدف مقصود
وأشار إلى أن عناصر حزب الله ليسوا هم من أسقطوا الطائرة المسيرة، مضيفا أن : شبانا في الحي رموا الحجارة عليها ثم وقعت.. ربما وقعت نتيجة خلل فني أو بسبب الحجارة، إلا أنه بعد مدة زمنية جاءت الطائرة الثانية وبشكل هجومي وضربت مكانا معينا
وتابع : قد يعتقد نتنياهو أن هذا الخرق قد يمر »، لافتا إلى أن « الخرق إن سكتنا عنه فسيؤسس لمسار خطير جدا على لبنان
ونوه إلى أن حزب الله لن يسمح بسيناريو مشابه في لبنان كما في العراق،والذي بدأ منذ أسابيع في استهداف لمخازن الحشد الشعبي
وشدد الأمين العام لحزب الله، على أن الزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية تقصف بلبنان، انتهى
وأوضح قائلا: من الآن فصاعدا سنعمل على إسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية، التي ستدخل إلى سماء لبنان