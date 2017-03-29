الرئيس اللبناني يسقط على وجهه في القمة العربية بالأردن

تعثر الرئيس اللبناني ميشال عون وسقط على الأرض عندما كان الزعماء والقادة العرب يستعدون لالتقاط صورة جماعية قبيل افتتاح جلسة الجامعة العربية في دورتها الـ28
وسارع مساعدو عون إلى مساعدته للنهوض. وشوهد فيما بعد بخير وموجود داخل القاعة، وقالت مصادر إنه سيلقي بنفسه كلمة لبنان
أكّدت « الوكالة الوطنية للاعلام » أن رئيس الجمهورية اللبناينة ميشال عون بخير وسيلقي كلمة لبنان في القمة العربية المنعقدة في الأردن
وقد تعرّض عون لموقف محرج للغاية حيث تعثر وسقط بقوة على الأرض لحظة دخوله القاعة لالتقاط صورة تذكارية مع الزعماء بحسب ما ظهر في مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء
وكان ميشال عون قد وصل إلى مقر القمة العربية في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، حيث كان في استقباله الملك عبدالله