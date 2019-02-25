الرئيس السيسي يقول : عقوبة الإعدام وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين 25 فيفري عن سجل بلاده في مجال حقوق الانسان وقال : إن عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم الجنائية في مصر وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون وجزء من ثقافة وقيم المنطقة
وكان الرئيس السيسي يرد على سؤال حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والتي عقدت في منتجع شرم الشيخ على مدى يومين
وقال الرئيس السيسي إن الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لمواطنيها، لكن الأولويات في المنطقة هي : الحفاظ على بلادنا من السقوط والانهيار والخراب
وقال السيسي : عندما يقتل شخص في بلدنا وعالمنا العربي بعمل إرهابي، تأتي الأسر وتطالبني بأخذ حق أبنائها، وهذه هي الثقافة الموجودة في هذه المنطقة
وأضاف الرئيس المصري قائلا : « الحق في هذه المنطقة يجب أن يؤخذ، بالقانون »، ولفت إلى أنه إذا طالب الدول الأوروبية، مثلا، بمراجعة نفسها من أجل إعادة تطبيق حكم الإعدام، سيعتبر ذلك عدم تفهم لـ :الواقع والتطور الذي يناسب الأوروبيين
وأشار السيسي إلى أن تدخل الدول الأوروبية في هذه القضية يمثل محاولة لـ »تعليم » المصريين « إنسانيتهم »، وتابع قائلا باللهجة الدارجة : انتو مش حتعلمونا إنسانيتنا
وأضاف الرئيس المصري قائلا: « نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقياتنا، ولديكم إنسانيتكم ولديكم أخلاقياتكم، ونحترمها، فاحترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا، كما نحترم قيمكم
وعلق الرئيس المصري قائلاً : » أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا، فهنا في منطقتنا العربية الأُسر لما يتقتل إنسان في عمل إرهابي، بتيجي الأسر تقولي عاوزين حق أبنائنا ودمائهم، ودي ثقافة موجودة في المنطقة، والحق ده لازم يتاخد بالقانون». وقال الرئيس لمنتقدي عقوبة الإعدام: «أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقياتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم
الإعدام في مصر « ضروري » لأخذ الحقوق
وأوضح أنه طبقاً لهذا فيكون الأمر مختلفاً، ولا بد أن نتفاهم ونعلم أن الأولويات والأهداف لكل دولة مختلفة، لكن هناك قواسم مشتركة نتعامل بها، ولا يمكن أن نغفل ما يحدث في المنطقة العربية من تداعيات وتأثيرها ولا يمكن فصل الواقع المصري الذي كان من الممكن أكون مثيل لذلك. وتابع السيسي قائلاً: «من فضلكم حينما تتحدثون عن الواقع في بلادنا لا تفصلونه عن المنطقة وما يحدث فيها وهذا لا يعني التجاوز في حقوق الإنسان.. ودا مش كلام سياسي عشان أرضي الجانب الأوروبي قولته أكتر من مرة في أكثر من لقاء.. ولكن عشان تتفهموا إن شرم الشيخ التي تتواجدون بها قد تتحول بعمل إرهابي واحد إلى مدينة أشباح». ووجه الرئيس المصري كلامه لمنتقدي تطبيق عقوبة الإعدام في مصر قائلاً: «أنتم تقولون إنها رائعة وجميلة وبها أماكن لاستقبال مئات الآلاف من البشر للاستمتاع بالطبيعة والجو والمناخ وهذا يوفر دخلاً لمصر والمصريين العاملين بهذا القطاع.. لكن لو حدث حادث إرهابي واحد لتحولت إلى مدينة أشباح لـ 3 أو 4 سنوات، وهذا لا يعني تجاوز حقوق الإنسان أو القانون، ولذلك حجم التحدي في مصر ومجابهته كبيران
وكانت السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام، مؤخرا، بحق 9 إرهابيين من الإخوان المسلمين بت القضاء المصري في شأنهم بثبوت قتلهم النائب العام المصري السابق، هشام بركات في تفجير إرهابي ، وهو الأمر الذي أثار سخطا على مستوى المنظمات الحقوقية في أوروبا والعالم