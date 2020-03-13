الرئيس الجزائري يَعْدِل عن زيارة تونس المقررة ليومي 16 و 17 مارس

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح اليوم الجمعة 13 مارس 2020 مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون أعلن فيها عن تأجيل زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يؤديها إلى تونس يومي 16 و 17 مارس 2020
وأفاد الرئيس الجزائري أن هذا التأجيل يأتي نتيجة الأوضاع الصحية السائدة في الفترة الحالية، مؤكدا حرصه على أن تتم هذه الزيارة في أقرب الآجال بعد تجاوز هذا الوضع الذي يعيشه العالم بأسره
كما تناولت المحادثة العلاقات المتميزة بين البلدين والإرادة المشتركة من أجل فتح آفاق جديدة أرحب للتعاون في مختلف المجالات
كما تم التطرق بالمناسبة إلى الوضع الإقليمي في المنطقة وإلى تطابق وتكامل موقفي البلدين خاصة في ما يتعلق بالمسألة الليبية وضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي للأزمة الراهنة
المصدر : رئاسة الجمهورية التونسية