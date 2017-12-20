الرئيس الباجي يطلع على الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة بالمرتفعات الغربيّة وعلى الشريط الحدودي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017 بقصر قرطاج، عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني
وأفاد عبد الكريم الزبيدي أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة بالمرتفعات الغربيّة وعلى الشريط الحدودي وما تشهده من تطوير لآليّات الرقابة والتوقّي من التهديدات في ظلّ تنامي الجرائم العابرة للحدود وخاصة منها الارهاب والتهريب
كما استعرض اللقاء نتائج مشاركة وزير الدفاع في اجتماع وزراء الدفاع لمجموعة دول حوض البحر الأبيض المتوسط « 5 زائد 5 » المنعقد مؤخرا في باريس والمباحثات التي أجراها بالمناسبة مع عدد من نظرائه بخصوص تدعيم علاقات الشراكة والتعاون في مجالات التكوين والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات