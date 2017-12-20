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الرئيس الباجي يطلع على الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة بالمرتفعات الغربيّة وعلى الشريط الحدودي

الرئيس الباجي يطلع على الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة بالمرتفعات الغربيّة وعلى الشريط الحدودي

سياسة, عربي | 20/12/2017 |
zbidi beji présidence tunisie

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017 بقصر قرطاج، عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطنيzbidi beji présidence tunisie

وأفاد عبد الكريم الزبيدي أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة بالمرتفعات الغربيّة وعلى الشريط الحدودي وما تشهده من تطوير لآليّات الرقابة والتوقّي من التهديدات في ظلّ تنامي الجرائم العابرة للحدود وخاصة منها الارهاب والتهريب

كما استعرض اللقاء نتائج مشاركة وزير الدفاع في اجتماع وزراء الدفاع لمجموعة دول حوض البحر الأبيض المتوسط « 5 زائد 5 » المنعقد مؤخرا في باريس والمباحثات التي أجراها بالمناسبة مع عدد من نظرائه بخصوص تدعيم علاقات الشراكة والتعاون في مجالات التكوين والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات