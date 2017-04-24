الرئيس الباجي يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 24 أفريل 2017 بقصر قرطاج، بيتر سيارتو ، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري
وأكّد الوزير المجري على عراقة العلاقات التونسية المجرية التي تمتد على عقود ونوّه برصيد الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، مبديا استعداد بلاده لتطوير التعاون وتكثيفه مع تونس في عديد المجالات من بينها الفلاحة والتعليم العالي مشيرا إلى أنّ المجر وفرت خلال هذه السنة 150 منحة دراسية لفائدة الطلبة التونسيين وأنّه يتم النظر في الترفيع في هذه الحصة في السنوات القادمة
وأبرز الوزير المجري أهمية تعزيز الاتحاد الأوروبي دعمه لتونس لترسيخ مسارها الديمقراطي ومجابهة مختلف التحديات وفي صدارتها مقاومة الإرهاب، معتبرا أنّ ضمان أمن تونس واستقرارها يصبّ أيضا في مصلحة أوروبا. وعبّر، في هذا السياق، عن استعداد بلاده لوضع خبرتها وتجربتها على ذمة السلطات التونسية للاستفادة منها خصوصا في مجال مراقبة الحدود
من جهته، أبدى رئيس الجمهورية ارتياحه لنسق التعاون الذي تشهده العلاقات بين البلدين في المدة الأخيرة، مرحّبا بكل ما من شأنه أن يدعم علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والمجر. وأبرز التحديات التي تعيشها تونس في عديد المجالات، معربا عن أمله في أن تساهم المجر على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي في تقديم مزيد من الدعم والمساندة لتونس خلال هذه الفترة الدقيقة على درب البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة
المصدر : رئاسة الجمهورية