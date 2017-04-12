الرئيس الباجي بستقبل الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 12 أفريل 2017 بقصر قرطاج وفدا عن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يتقدّمه جمال مسلّم رئيس الرابطة
وصرّح جمال مسلّم أن اللقاء، الذي تناول واقع حقوق الإنسان بتونس في فترة الانتقال الديمقراطي، كان مثمرا وتميّز بتجاوب كبير من طرف رئيس الجمهورية المتابع باهتمام لوضع الحريات بالبلاد وكان وراء صدور أهمّ المراسيم التي تهمّ مجال حقوق الإنسان
وأضاف أن الرابطة واعية بصعوبة تطبيق المنظومة الكاملة لحقوق الإنسان، وقد عبّر رئيس الدولة في هذا الإطار عن استعداده لمساندة الرابطة في نشاطها من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان في جميع الأوساط ورصد الانتهاكات ولتكون قوّة اقتراح فعّالة في مجال التشريعات وسنّ القوانين ذات الصلة
كما أوضح جمال مسلّم أن اللقاء استعرض كذلك الوضع العام في البلاد ورصد لبعض التجاوزات والانتهاكات في مجالات الحراك الاجتماعي وحرية الصحافة ومجالات أخرى تهمّ الحقوق الفردية والعامة والتي وعد رئيس الجمهورية بمعالجتها
المصدر : رئاسة الجمهورية