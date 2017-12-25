الرئيس الباجي يُوصِي بالعمل على تجاوز الاشكالات مع الإمارات

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي
وأفاد خميّس الجهيناوي أن اللقاء تناول مستجدّات التحرّكات الدبلوماسية التونسية إثر الاجراء الإماراتي المتعلّق بمنع التونسيّات من السفر إلى وعبر الامارات، وشدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة صون كرامة كلّ المواطنين التونسيين داخل وخارج أرض الوطن، مؤكدا حرصه على عدم المسّ بحقوق المرأة التونسيّة مهما كانت الدواعي والمبرّرات
كما أوصى رئيس الدولة بالعمل على تجاوز هذه الاشكالات في أقرب الأوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي، مؤكدا على أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظلّ قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيّات طبقا للقوانين والمعاهدات الدوليّة الجاري بها العمل
من جهة أخرى، استعرض اللقاء أهمّ المواعيد الدبلوماسية القادمة وعلى رأسها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس يومي 26 و27 ديسمبر الجاري
المصدر : رئاسة الجمهورية