الرئيس الباجي يُصْغي إلى نقابة القضاة التونسيين

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 بقصر قرطاج، وفدا عن نقابة القضاة التونسيين يتقدّمه إبراهيم بوصلاح، رئيس النقابة
وأفاد إبراهيم بوصلاح أنّ اللقاء استعرض نشاط النقابة ومستجدات المرفق الحقوقي عموما والشأن القضائي خصوصا، حيث تفاعل رئيس الجمهورية إيجابيّا بخصوص عديد النقاط التي تمّ التداول بشأنها ولا سيما منها حماية القضاة من التهديدات التي يتعرضون لها ومن حملات التطاول والتشكيك التي تطالهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بوضعية القضاة وتنقيحها بما يتماشى والمعايير الدولية ذات الصلة والتي ستساهم في الارتقاء بالسلطة القضائية وبالمرفق القضائي عموما، إضافة إلى الإسراع باستكمال إرساء بقية المؤسسات الدستورية