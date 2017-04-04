الرئيس الباجي يوضح أنّ السلطات التونسية لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، صباح يوم الثلاثاء 04 أفريل 2017 بقصر قرطاج، عددا من أعضاء الوفد الذي أدّى مؤخرا زيارة إلى سوريا وهم النائبة مباركة البراهمي والنائبين عبد العزيز القطي ومنجي الرحوي
وقدّم أعضاء الوفد شرحا لرئيس الجمهورية عن أسباب زيارتهم إلى سوريا التي اعتبروها محاولة لتصحيح مسار العلاقات بين البلدين وإرجاعها إلى طبيعتها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية سنة 2012
وأطلع الوفد رئيس الدولة على تطورات الوضع في سوريا وعلى فحوى المحادثات التي أجروها مع كبار المسؤولين السوريين. وأكّدوا أنّهم لقوا تجاوبا من السلطات السورية للمساعدة والتعاون مع الدولة التونسية لتسليمها عددا من الشباب التونسي الموجودين في سوريا والذين لم يتورطوا في قضايا إرهابية، إضافة إلى استعداد الجانب السوري لتقديم معطيات حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى سوريا
وعبّر الوفد عن أمله في تدخل رئيس الجمهورية لإعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء
من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية على متانة العلاقات بين الشعبين التونسي والسوري وأوضح أنّ السلطات التونسية لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأنّ لديها تمثيلية قنصلية في دمشق ترعى المصالح التونسية، مشيرا إلى أنّه ليس هناك مانع جوهري في إعادة العلاقات إلى مستواها الطبيعي بعد أن تتحسن الأوضاع وتستقر في هذا البلد الشقيق
المصدر : رئاسة الجمهورية