الرئيس الباجي يودع أمير الكويت بعد مشاركته في القمة العربية

ودّع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، صباح يوم الثلاثاء 02 أفريل 2019 بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصُّباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بعد مشاركته في أشغال الدورة الثلاثين للقمة العربية بتونس يوم 31 مارس 2019
وأجرى رئيس الدولة بهذه المناسبة محادثات مع أمير دولة الكويت تمّ خلالها التطرق إلى نتائج قمة تونس وأبرز المواضيع التي تمت مناقشتها في جدول الأعمال، مشيدان بما تضمنه إعلان تونس من قرارات وتوصيات هامة لخدمة القضايا العربية ودفع العمل العربي المشترك
وأعرب رئيس الجمهورية رئيس القمة العربية العادية الثلاثين،عن شكره لأمير دولة الكويت على مشاركته في قمة تونس ومساهمته القيّمة في إنجاحها وإثراء محتواها، وأشاد بالدور الريادي لسموّ الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصُّباح في دفع مسارات تسوية الخلافات وتقريب وجهات النظر بين البلدان العربية
كما جدّد رئيس الدولة تقديره للإسهامات الكبرى لسمو أمير دولة الكويت في مجالات العمل الإنساني والخيري، ومبادراته النبيلة لتخفيف معاناة اللاجئين والمنكوبين وكلّ مستحقي المساعدة الإنسانية في المنطقة والعالم، معربا عن تهانيه لأمير دولة الكويت بمناسبة اختياره من قبل منظمة الأمم المتحدة « قائدا للعمل الإنساني » وتسمية دولة الكويت : مركزاً للعمل الإنساني
وأشاد رئيس الدولة بالدور المتميز للكويت في عملية إعادة إعمار العراق لا سيما من خلال احتضانها وتنظيمها في فيفري 2018 لــ « مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق » ومساهمتها في هذا الإطار بتخصيص ملياري دولار في شكل قروض واستثمارات
من جانبه، عبّر سمو أمير دولة الكويت، عن امتنانه لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة، وحسن تنظيم القمة، مشيدا في هذا السياق، بالجهود التي بذلتها الرئاسة التونسية في تسيير أعمالها وإثراء مضامينها ومخرجاتها
وأكّد سموّ الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصُّباح أنّ تونس ستظل أرض التوافق والتضامن والتقاء الإرادات، مثمّنا دورها الفاعل في دفع العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية