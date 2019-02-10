الرئيس الباجي يلتقي مع عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين على هامش القمة الإفريقية

شارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأحد 10 فيفري 2019 في افتتاح أشغال الدورة العادية 32 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا
وعبّر رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها بالمناسبة في الجلسة المغلقة للقمة حول مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، عن تقديره للدور الهام الذي يقوم به المجلس في دعم استقرار القارة والوقاية من النزاعات وتنسيق الجهود للتصدي للمخاطر التي تحدق بالمنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات
ونوّه بالجهود المبذولة لإصلاح المجلس، مؤكّدا على أهمية أن يكون مسار الإصلاح تشاركيا تساهم فيه كلّ دول القارة
وشدّد على ضرورة أن يأخذ هذا المسار بعين الاعتبار قدرات الدول فيما يتعلق بالتمويل والتمثيلية العادلة لكل المناطق صُلب المجلس
ودعا رئيس الدولة، في هذا الإطار، إلى إسناد منطقة شمال إفريقيا المقعد الثالث الذي هو من نصيبها طبقا للتوزيع الجغرافي المعمول به صلب الاتحاد الإفريقي وبما يُمكّن المجلس من أن يكون حقّا هيكلا يعكس مواقف كل المناطق على حدّ السواء
وذكّر رئيس الجمهورية بمساهمات تونس منذ الاستقلال في عمليات حفظ السلم والأمن الأممية خاصة في القارة الإفريقية ، وأعرب عن أمله في أن يتمكن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي من الاضطلاع بدوره في حفظ القارة من النزاعات ودعم الاستقرار فيها
وكان لرئيس الدولة سلسلة من اللقاءات والمقابلات مع عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين المشاركين في أعمال هذه الدورة