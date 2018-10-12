الرئيس الباجي يلتقي بالرؤساء الأرميني واللبناني والسنغالي

في اليوم الثاني من مشاركته في أعمال القمة السابعة عشر للمنظمة الدولية للفرنكوفونية بالعاصمة الأرمينية يريفان، أجرى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018 سلسلة من المحادثات مع رؤساء دول صديقة وشقيقة
والتقى رئيس الدولة، رئيس جمهورية أرمينيا أرمن ساركيسيان ، الذي أعرب عن شكره لرئيس الجمهورية لمشاركته في اعمال قمة يريفان وتقديره للتجربة الديمقراطية التونسية مؤكدا أن بلاده ستتعاون مع تونس خلال رئاستها للدورة 17 للقمة الفرنكوفونية وستحرص على تهيئة كل الظروف لانجاح قمة تونس سنة 2020، معتبرا أن أول زيارة لرئيس تونسي الى ارمينيا ستشكل دفعا كبيرا للعمل من اجل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات
وهنأ رئيس الجمهورية الرئيس الأرميني بنجاح أعمال قمة الفرنكوفونية بمشاركة عدد هام من رؤساء الدول والحكومات. كما أعرب عن تطلعه الى تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين واستكشاف كافة فرص التعاون وتبادل الخبرات لاسيما في ظل ما يتوفر عليه البلدان من امكانيات هامة
كما كان لرئيس الجمهورية لقاء مع رئيس جمهورية لبنان ميشال عون. وتناول اللقاء بالخصوص أبرز المسائل المعروضة على جدول أعمال قمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية المنعقدة حول محور العيش المشترك. كما تم استعراض سبل مزيد دعم علاقات الأخوة الوثيقة بين تونس ولبنان والارتقاء بالتعاون الثنائي الى مستوى امكانيات البلدين الشقيقين
كما استعرض الجانبان الاستحقاقات العربية المقبلة التي ستضطلع تونس ولبنان بتنظيمها خلال سنة 2019 وهي القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية الرابعة ببيروت يومي 19 و20 جانفي 2019 والقمة العربية العادية الثلاثين التي ستنظم بتونس السنة القادمة، وأكدا حرصهما على إنجاح هذه الاستحقاقات بما يخدم المصلحة المشتركة للشعوب العربية ويحقق لها ما تتطلع اليه من تطور وازدهار
والتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على هامش مشاركته في أعمال القمة السابعة عشر للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، مع رئيس جمهورية السنغال ماكي سال
وتناول اللقاء بالخصوص أهمّ القضايا المعروضة على جدول أعمال قمة المنظمة، إضافة الى استعراض تطور التعاون المشترك بين تونس والسنغال وحرصهما على مزيد تعزيزه والارتقاء به بما يحقق التنمية والاستقرار في البلدين وفِي القارة الافريقية عموما
رئاسة الجمهورية