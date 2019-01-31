الرئيس الباجي يكرّم كبار القضاة

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 31 جانفي 2019 بقصر قرطاج، على موكب توسيم كبار القضاة، حيث تمّ منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية لكل من
– السيد الطيب راشد: الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
– السيد عبد السلام مهدي قريصعية: الرئيس الأول للمحكمة الإدارية
– السيد نجيب القطاري: الرئيس الأول لدائرة المحاسبات
– السيد طارق شكيوة: وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
– السيد يوسف بوزاخر: الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء
وعبّر يوسف بوزاخر، الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، في تصريح إعلامي عن تقدير كبار القضاة لشرف توسيمهم من رئيس الدولة اعترافا بمجهوداتهم ومساهماتهم كلّ من موقعه في تعزيز أركان الدولة الحديثة ومزيد تدعيم استقلالية السلطة القضائية