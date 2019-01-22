الرئيس الباجي يعلن يوم 23 جانفي من كل سنة عيدًا وطنيّا لالغاء العبودية والرق

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم الثلاثاء 22 جانفي 2019 بقصر قرطاج، روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص
وأفادت روضة العبيدي أن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض أنشطة الهيئة والمجهودات المبذولة لتطوير آليّات التصدّي لظاهرة الاتجار بالبشر وتعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي في هذا المجال
كما أعربت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عن إمتنانها وشكرها لرئيس الجمهورية على إعلانه يوم 23 جانفي من كل سنة عيدًا وطنيّا لالغاء العبودية والرق، وذلك في إطار تعزيز منظومة حقوق الانسان وبمناسبة إحياء ذكرى مرور 173 سنة على إلغاء العبودية والرق في تونس يوم 23 جانفي 1846