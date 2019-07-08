الرئيس الباجي يطلب من عميد المحامين الجديد المحافظة على استقلاليّة المحاماة ونبل رسالتها

الأستاذ إبراهيم بودربالة
عميد الهيئة الوطنية للمحامين
يسعدني أن أتقدّم إليكم بخالص التّهاني وأصدقها بمناسبة انتخابكم عميدا للهيئة الوطنية للمحامين، هذا القطاع العريق عراقة نضال المحامين الذين ألفناهم دوما في ريادة الكفاح الوطني سواء بالأمس في معركة التّحرر الوطني أو في مرحلة بناء الدّولة غداة الاستقلال أو في مواجهة التسلّط، ثمّ الاستبداد، لمّا انخرطوا في النّضال من أجل الحريّة والدّيمقراطية وسيادة القانون أو بعد الثّورة عندما أسهموا بنجاعة في إنجاح مسار الانتقال الدّيمقراطي السّلمي وهذا ما جعلني دائم الاعتزاز بشرف الانتماء لهذه المهنة النّبيلة
وإذ أجدّد لكم أحرّ التّهاني فإنّي على يقين بأنّكم ستحافظون على استقلاليّة مهنة المحاماة ونبل رسالتها
وفقكم الله إلى كلّ ما فيه مصلحة الوطن
محمّد الباجي قايد السبسي
الصورة العليا : بو دربالة في لحظة ودٍّ مع المحامي الإخواني سيف الدين مخلوف