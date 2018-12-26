الرئيس الباجي يشرف على المجلس الأعلى للجيوش تقييما للأوضاع الأمنيّة والعسكريّة المحليّة والإقليمية

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش
وفي افتتاح الجلسة، توجّه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوّات المسلحة بالتحيّة إلى العسكريين المرابطين على الحدود وفي المرتفعات وأعالي البحار وفي الثكنات والمواقع الحيويّة للإنتاج، على ما يبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن والذود عن حرمته في ظروف استثنائية، داعيًا كل المسؤولين في الدولة إلى التشبّع بالعقيدة العسكرية وإعلاء المصلحة الوطنيّة على المصالح الشخصيّة والحسابات السياسية الضيقة، مشددا على مزيد التحلّي باليقظة ورفع درجة الجاهزية في مواجهة أي تهديدات خارجيّة كانت أم داخليّة
وتناول الاجتماع تقييما للأوضاع الأمنيّة والعسكريّة المحليّة والإقليمية، وعرضًا لمستجدات التعاون العسكري مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة