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الرئيس الباجي يشدد على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

الرئيس الباجي يشدد على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

سياسة, عربي | 02/11/2017 |
beji chahed tunisie etats unis

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 02 نوفمبر 2017 بقصر قرطاج، يوسف الشاهد رئيس الحكومةchahed beji présidence tunisie
وأفاد يوسف الشاهد أن اللقاء استعرض الوضع العام بالبلاد أمنيّا واقتصاديا واجتماعيا، كما تناول مستجدات واقعة الاعتداء على ضابطين من وحدات المرور بباردو أمس الاربعاء والتي أسفرت عن استشهاد الرائد رياض بروطة
وشدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة الإحاطة الكاملة بعائلة الشهيد وإعطاء الأولوية المطلقة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين لحفظ حقوقهم وتأمين الإحاطة الاجتماعية اللازمة لهم ولعائلاتهم، مع دعوة أفراد المؤسسة الأمنية والعسكرية الى مزيد البذل وملازمة اليقظة في حربهم المتواصلة على الارهاب
واستعرض اللقاء كذلك برنامج عمل الحكومة في الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالاجراءات المزمع اتخاذها للتحكّم في الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن والحد من ظاهرة التهريب

المصدر : رئاسة الجمهورية