الرئيس الباجي يشارك يوم الثلاثاء 12 ديسمبر في أشغال مؤتمر « قمّة الكوكب الواحد » بباريس

يشارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في أشغال مؤتمر للمناخ بباريس تحت عنوان « قمّة الكوكب الواحد » يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، بدعوة مشتركة من فرنسا ومنظمة الامم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، وحضور أكثر من خمسين رئيس دولة وحكومة
وتهدف هذه القمّة إلى تعزيز التعبئة الدوليّة لتطبيق « اتفاقيّة باريس للمناخ » في الذكرى الثانية لتوقيعها وتناقش عددا من المواضيع المتعلّقة بمكافحة الاحتباس الحراري وتعزيز سياسات الدول لدعم التحوّل البيئي والحد من الانبعاثات الغازيّة، وإيجاد مصادر تمويل عامة وخاصة لمساندة جهود الدول الأكثر تضررا من تداعيات تغيّر المناخ
هذا ويعقد رئيس الدولة جلسة عمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين 11 ديسمبر الجاري بقصر الاليزيه يستعرض خلالها الرئيسان سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك
المصدر : رئاسة الجمهورية