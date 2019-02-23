الرئيس الباجي يشارك في تظاهرتين دُوَليتَيْن بمصر ثم بسويسرا

بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يشارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يومي 24 و25 فيفري الجاري، في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي ستلتئم بشرم الشيخ بحضور عدد من القادة وكبار المسؤولين العرب والأوروبيين
ويلتقي رئيس الدولة بهذه المناسبة، بعدد من القادة ورؤساء الوفود المشاركة كما يُلقي خلال الجلسة العامة الأولى للقمة كلمة تتضمن مرئيات تونس حول سبل تعزيز التعاون والحوار العربي الأوروبي ومواقفها إزاء أبرز القضايا المطروحة
وسيتمّ التداول خلال هذه القمة حول آفاق التعاون الاستراتيجي بين الجانب الأوروبي والعربي والتحديات المشتركة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة، إلى جانب مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان وتمكين المرأة والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى المسائل السياسية والتطورات الجارية في المنطقة ومنها بالخصوص القضية الفلسطينية والأزمات في كلّ من سوريا وليبيا واليمن
إثر قمة شرم الشيخ، يشارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 25 فيفري الجاري بجنيف، في الجزء رفيع المستوى من الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان
وسيُلقي رئيس الدولة كلمة، يبرز فيها الخطوات التي قطعتها تونس في مجال ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتكريس المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز
ويُعْنَى مجلس حقوق الانسان المتكوّن من 47 دولة عضو بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في كافة دول العالم. وتضطلع بلادنا، بعضويته لمدة ثلاث سنوات من 2017 إلى 2019 بعد أن تم انتخابها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ 189 من جملة 193 صوتا
ويُجري رئيس الجمهورية، بالمناسبة، سلسلة من اللقاءات الثنائية خاصة مع الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والمدير العام للمنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية
رئاسة الجمهورية