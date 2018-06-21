الرئيس الباجي يسقبل دومينيك دي فيلبان، الوزير الأول الفرنسي الأسبق

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 21 جوان 2018 بقصر قرطاج، دومينيك دي فيلبان ، الوزير الأول الفرنسي الأسبق، الذي يزور تونس لإلقاء عدد من المحاضرات
وأشاد الوزير الأول الفرنسي الأسبق بما حققه الشعب التونسي من مكاسب على درب تدعيم البناء الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات مؤكدا أن عمق العلاقات التاريخية بين تونس وفرنسا من شأنه تعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية و الهجرة. كما شدد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتفعيل برنامج « الشراكة لدوفيل » الذي أُطلق سنة 2011 لاسيما في أفق التحضير للقمة المقبلة لمجموعة السبع الكبار في بياريتز بفرنسا
ومن جانبه، اعتبر رئيس الجمهورية أن تونس تعمل على أن تواكب الاصلاحات السياسية الهامة، التي انجزتها بلادنا، مع اصلاحات اقتصادية كبرى تمكّن من تجاوز الصعوبات الظرفية وتحقيق الرفاه الاقتصادي داعيا الدول الأوروبية إلى إيلاء التعاون مع تونس في كافة المجالات ما يستحقه من اهتمام
رئاسة الجمهورية التونسية