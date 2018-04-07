الرئيس الباجي يسعى إلى إعادة الأمل للتونسيين

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم السبت 07 أفريل 2018 بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كل من محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، يوسف الشاهد رئيس الحكومة، نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
واستعرض اللقاء، بعمق، الوضع العام بالبلاد وخاصة الملفّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة الراهنة وتم التأكيد على أهميّة التمسّك بآلية الحوار ضمن الإطار العام لوثيقة قرطاج مع تحيين الاولويات والتوافق حول البرامج العمليّة والاجراءات العاجلة الكفيلة بدفع الأوضاع نحو الأفضل واعادة الأمل للتونسيين