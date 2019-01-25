الرئيس الباجي يُسْدي تعليماته بوضع كافة امكانيات رئاسة الجمهورية لفائدة مناطق الشمال الغربي

رئيس الجمهورية يسدى تعليماته بوضع كافة امكانيات رئاسة الجمهورية لفائدة مناطق الشمال الغربي
في متابعة للتقلبات المناخية التي تعيشها عديد جهات البلاد وموجة البرد والثلوج،علمنا أن الرئيس الباجي أجرى صباح اليوم اتصلات هاتفية مع وزير الدفاع ووزير الشؤون الاجتماعية وولاة الكاف وسليانة وجندوبة والقصريين، حيث اطلع على الاوضاع في هذه المناطق وتدخل مختلف السلط لمساعدة المواطنين على مجابهة هذه الظروف الطبيعية الصعبة، كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بوضع كافة امكانيات رئاسة الجمهورية لفائدة مناطق الشمال الغربي