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الرئيس الباجي يستقبل رئيس إتّحاد الصحفيين العرب

الرئيس الباجي يستقبل رئيس إتّحاد الصحفيين العرب

ثقافة, سياسة, عربي | 19/05/2017 |
beji journalisme arabe tunisie

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 19 ماي 2017 مؤيّد اللامي رئيس إتّحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، الذي يؤدّي زيارة الى تونس beji journalisme arabe tunisieلمواكبة أشغال المؤتمر الرابع للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين
وأثنى مؤيّد اللامي في تصريح إعلامي على نجاح مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا وعلى الدور المحوري الذي لعبه الباجي قايد السبسي في تأمين هذا المسار، مؤكّدا على استرجاع تونس لاشعاعها ومكانتها على الساحة العربيّة والدوليّة
وأضاف أن اللقاء استعرض مختلف المشاغل والقضايا العربية والسبل الكفيلة بالنهوض بأوضاع العالم العربي على مختلف الاصعدة وخاصة توحيد الجهود للتصدي لآفة الارهاب، وثمّن رئيس الجمهورية بالمناسبة مجهودات دولة العراق في القضاء على الجماعات الإرهابية والانتصارات الاخيرة للجيش العراقي

المصدر: رئاسة الجمهورية