الرئيس الباجي يستقبل رئيس إتّحاد الصحفيين العرب

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 19 ماي 2017 مؤيّد اللامي رئيس إتّحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، الذي يؤدّي زيارة الى تونس لمواكبة أشغال المؤتمر الرابع للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين
وأثنى مؤيّد اللامي في تصريح إعلامي على نجاح مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا وعلى الدور المحوري الذي لعبه الباجي قايد السبسي في تأمين هذا المسار، مؤكّدا على استرجاع تونس لاشعاعها ومكانتها على الساحة العربيّة والدوليّة
وأضاف أن اللقاء استعرض مختلف المشاغل والقضايا العربية والسبل الكفيلة بالنهوض بأوضاع العالم العربي على مختلف الاصعدة وخاصة توحيد الجهود للتصدي لآفة الارهاب، وثمّن رئيس الجمهورية بالمناسبة مجهودات دولة العراق في القضاء على الجماعات الإرهابية والانتصارات الاخيرة للجيش العراقي
المصدر: رئاسة الجمهورية