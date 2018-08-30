الرئيس الباجي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي عن لجنة الشراكة من أجل الديمقراطية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 30 أوت 2018 بقصر قرطاج، وفدا من الكونغرس الأمريكي عن » لجنة الشراكة من أجل الديمقراطية » يتقدمهم النائب بيل فلورس
ونوّه الوفد الأمريكي بعمق روابط الصداقة التي تجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا أهمية تمتين علاقات التعاون القائمة وتنويعها. كما أوضح أن زيارته إلى تونس تهدف إلى تأكيد حرص الولايات المتحدة على مواصلة دعم التجربة الديمقراطية الرائدة لتونس والالتزام بالوقوف إلى جانبها لمواصلة تركيز المؤسسات الديمقراطية وكذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، مثمنا دورها المحوري في ضمان الاستقرار في المنطقة
من جهته، أبرز رئيس الجمهورية عراقة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين داعيا إلى تعميق الشراكة الإستراتيجية بينهما ومواصلة الدعم السياسي والاقتصادي المتميز الذي تحظى به تونس من الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تطلّع بلادنا إلى مزيد الارتقاء بالتعاون المشترك في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لتونس وللمنطقة عموما