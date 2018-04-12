الرئيس الباجي يؤكد الأهمية التي توليها تونس للاندماج في فضائها المتوسطي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 12 أفريل 2018 بقصر قرطاج ، ميغيل أنخيل موراتينوس ، وزير خارجة اسبانيا الأسبق، الذي يزور تونس للمشاركة في الندوة الدولية حول « طريق الحرير- الصين والبحر الأبيض المتوسط » المنعقدة بتونس يومي 10 و11 أفريل الجاري
وأفاد موراتنوس أن أعمال الندوة المذكورة كانت مناسبة للمهتمين بالفضاء المتوسطي من سياسيين وخبراء لتباحث الفرص المتاحة للتعاون بين دول المنطقة والصين وشدّد على ضرورة أن توحّد دول المنطقة رؤاها بشأن آفاق هذا التعاون ومواقفها إزاء مختلف القضايا المطروحة عليها، منوّها في هذا السياق بدور تونس المحوري في المنطقة المتوسطية.
كما أكد موراتينوس بوصفه رئيس مؤسسة الأمم المتحدة للفنون « أونوار فونداسيون » انه سيتم تنظيم عرض فني ضخم بعنوان « الأمم المتحدة على طريق الحرير » في شهر جويلية المقبل بمدينة الثقافة موضحا انه تم اختيار تونس لتنظيمه لما تتمتع من استقرار ومؤهلات سياحية هامة
من جانبه أشاد رئيس الدولة بالدور الذي تضطلع به الخبرات والكفاءات المتوسطية في تعزيز أسس التعاون بين دول ضفتي المتوسط وفي معالجة قضايا المنطقة مؤكدا الأهمية التي توليها تونس للاندماج في فضائها المتوسطي والإسهام في استقراره ونمائه