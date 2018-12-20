الرئيس الباجي يستقبل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 20 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني
وأفاد عبد الكريم الزبيدي أن اللقاء استعرض نتائج مشاركته في اجتماع وزراء الدفاع للبلدان الأعضاء في مبادرة 5 زائد 5 بروما والتي أكدت فيها تونس على أهميّة وجود مقاربة شاملة لأمن غرب المتوسط واستقراره تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلدان الضفة الجنوبيّة، بما من شأنه أن يساهم في معالجة أنجع لعديد الظواهر الاجتماعية السلبيّة كالبطالة والفقر والهجرة غير النظامية، خاصة مع نجاح تجربة تونس في تنمية الجنوب والنهوض بالمناطق الحدودية وتنمية المناطق الصحراوية على غرار مشروع رجيم معتوق ومشروع منطقة المحدث بولاية ڤبلّي
كما تناول اللقاء علاقات التعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، حيث نقل وزير الدفاع ترحيب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالدعوة الموجهة إلى سموّه لحضور القمة العربية القادمة بتونس في شهر مارس 2019، واستعداد قطر لمزيد دعم التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات لاسيما في مجال التعاون الفني
واستعرض اللقاء كذلك مستجدّات الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود والمرتفعات الغربيّة، والتدابير المتخذة لمزيد احكام التنسيق الأمني والعسكري والتصدي للإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمة