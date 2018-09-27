الرئيس الباجي يستقبل وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الايطالي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 27 سبتمبر 2018 بقصر قرطاج، ماتيو سالفيني ، وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الايطالي، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس
وأبرز سالفيني أنه حرص على زيارة تونس لتأكيد عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين ولتجسيم حرص حكومة بلاده على تعزيز علاقات التعاون القائمة ومزيد تنويعها لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية لمواجهة التحديات المشتركة في الفضاء المتوسطي
كما أعرب الوزير الايطالي عن إعجابه بالتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة وبما تم تحقيقه من خطوات كبيرة في مجال تركيز المؤسسات الديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان وضمان مناخ اجتماعي سليم شجع عديد المستثمرين الايطاليين على الاستثمار في تونس لا سيما في المناطق الداخلية بما مكن من توفير فرص عمل للشباب التونسي
وأبرز في نفس السياق أن التعاون وثيق ومستمر بين تونس وايطاليا في التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة ظاهرة الإرهاب معتبرا ان تعزيزه يتطلب تكاتف الجهود المشتركة وتسخير كل الإمكانيات لإيجاد الحلول الجذرية الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر التي تهدد استقرار وأمن البلدين والفضاء المتوسطي الذي يتقاسمانه
من جانبه، اعتبر رئيس الجمهورية أن علاقات الصداقة المتميزة والتعاون الوثيق التي تربط البلدين تشكّل رصيدا كبيرا يجب توظيفه لمواصلة العمل من أجل مزيد تنويع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أفضل المراتب لما فيه تحقيق مصلحتهما المشتركة، مشددا على أن مجابهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة المتوسطية وتعيق الجهود التنموية فيها تستدعي إحكام التنسيق وتوثيق التعاون للتغلب عليها
حضر اللقاء هشام الفوراتي، وزير الداخلية