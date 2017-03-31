الرئيس الباجي يستقبل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح يوم الجمعة 31 مارس 2017 بقصر قرطاج، رضا صالحي أميري وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني الذي يؤدّي زيارة إلى تونس لمواكبة المشاركة الإيرانية في فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب وأيام السينما الإيرانية في دورتها الخامسة بتونس
وعّبر الوزير الإيراني خلال اللقاء، عن بالغ سعادته بلقاء رئيس الجمهورية وأبلغه تحيات الرئيس حسن روحاني وتقديره الكبير للتجربة الديمقراطية التونسية. كما نوّه بالحركية الثقافية التي تشهدها علاقات التعاون الثنائي في هذا المجال وأكد حرص بلاده على تطوير التبادل الثقافي مع تونس وتعزيز المشاركة المتبادلة في مختلف التظاهرات الثقافية التي تُقام في البلدين، فضلا عن ضرورة الاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
من جانبه رحّب رئيس الجمهورية بالمشاركة الإيرانية في معرض تونس الدولي للكتاب وفي مختلف الأنشطة والفعاليات الموازية له وأبدى ارتياحه لمستوى التعاون بين البلدين في هذا المجال
وحضر هذه المقابلة وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين
المصدر : رئاسة الجمهورية