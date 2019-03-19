الرئيس الباجي يستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 بقصر قرطاج، جون إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي
وأفاد لودريان أن زيارته تندرج في إطار المتابعة المشتركة لتنفيذ خريطة الطريق في عدد من مجالات التعاون الثنائي، وتجسيم سنّة التشاور بين البلدين الصديقين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
كما أكد تقدير فرنسا للدور المحوري الذي تضطلع به بلادنا من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة لاسيما فيما يتعلق بالملف الليبي مشيرا إلى أنه حرص على اطلاع رئيس الجمهورية على التحركات والجهود الفرنسية التي تتكامل مع المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية في ليبيا واعتبر في هذا الخصوص ان هناك عناصر انفراج نحو الدفع بالتسوية السياسية في اقرب الآجال لاسيما بعد اجتماع أبوظبي برعاية الأمم المتحدة والاجتماع الوزاري الثلاثي بالقاهرة لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر لمتابعة المبادرة الرئاسية
من جانبه، أكد رئيس الجمهورية عمق العلاقات الإستراتيجية بين تونس وفرنسا والحرص على تعزيز التعاون المشترك وتنويع مجالاته بما من شانه أن يدعم جهود تونس الدؤوبة لتحصين تجربتها الديمقراطية وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الظرفية
كما أوضح رئيس الجمهورية ان تونس تتابع باهتمام بالغ المستجدات في ليبيا ولا تدَخر جهدا لحث الأشقاء الليبيين على مواصلة الحوار والمساهمة في توفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة، مضيفا ان بلادنا تدعم كل الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها المبعوث الأممي لليبيا بما يمكن الشعب الليبي الشقيق من استعادة أمنه واستقراره والتفرغ لجهود البناء والتنمية
رئاسة الجمهورية