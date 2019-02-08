الرئيس الباجي يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية تركمانستان

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 08 فيفري 2019 بقصر قرطاج، رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية تركمانستان الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس
وأعرب وزير الخارجية التركماني عن تقدير بلاده للتجربة الديمقراطية الرائدة لتونس ونوّه بالدور المحوري الذي تضطلع به في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتها مشيدا بالعلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة بين البلدين ولاسيما التنسيق وتبادل الدعم المستمر في فضاءات الانتماء المشتركة كمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي
من جانبه، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توظيف عوامل التقارب التاريخية والحضارية لإرساء علاقات اقتصادية بين البلدين معربا عن أمله في أن تَفتح أوّل زيارة لوزير خارجية تركماني إلى بلادنا منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، المجال لاستكشاف ميادين التعاون الثنائي انسجاما مع حرص بلادنا على تعزيز تعاونها مع دول آسيا الوسطى
حضر اللقاء خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية