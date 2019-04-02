الرئيس الباجي يستقبل نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 02 أفريل 2019 بقصر قرطاج، « شان كسيوقوانق »، نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الذي يترأس وفد بلاده في الدورة الثامنة لمنتدى رجال الأعمال العرب والصينيين وفي المنتدى الاقتصادي التونسي الصيني المنعقدان بتونس يومي 02 و03 أفريل 2019
وأبرز المسؤول الصيني متانة علاقات الصداقة التاريخية بين تونس والصين منوها بالتطور الذي يشهده التعاون الثنائي في كافة المجالات وبنسق التشاور وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين. كما أعرب عن تقدير الصين للأنموذج التونسي المتميز في المنطقة وبما حققته بلادنا من خطوات هامة في مسارها الديمقراطي وجهودها في مجال الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية، مؤكدا حرص بلاده على فتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة المتينة مع كافة الدول العربية
من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لما يربط تونس والصين من علاقات صداقة وثيقة وتعاون مثمر ودعا إلى مزيد تنويعه لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين. كما أبرز أهميّة التعاون العربي الصيني وأكّد على أنّ الصين شريك أساسي واستراتيجي للدول العربية، مشدّدا على أنّ تونس ستعمل خلال فترة ترؤسها لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة على مواصلة تمتين أسس التعاون بين الدول العربية والصين وكذلك مع مختلف الفضاءات الاقتصادية التي تربطها علاقات تعاون مع المجموعة العربية