الرئيس الباجي يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ظهر يوم السبت 02 مارس 2019 بقصر قرطاج، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الذي يزور تونس لترؤس وفد بلاده في أشغال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية
وعبّر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني عن تشرفه بلقاء رئيس الجمهورية وأبلغه تحيات أخيه سموّ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتمنياته لتونس وشعبها بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار. وأكّد على متانة العلاقات التونسية القطرية وتطورها المستمر بفضل الحرص المشترك لقيادتي البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مراتب متقدمة من التعاون والشراكة
كما أكّد رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري حرص بلاده على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس ودعمها ومساعدتها على مجابهة مختلف التحديات التي تواجهها، منوها بما بلغته مسيرة التعاون الثنائي من تطوّر مطّرد في عديد الميادين
من جانبه، أبدى رئيس الجمهورية ارتياحه لعلاقات الأخوة والتعاون العريقة والمتميزة القائمة بين البلدين وأبرز أهمية انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة ودورها في مزيد تعزيز علاقات التعاون وفي استكشاف فرص شراكة بين الجانبين، مشدّدا على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي يتم توقيعها والعمل من أجل مزيد تطوير التعاون خصوصا في الميادين الاقتصادية والاستثمارية
وجدّد رئيس الجمهورية شكره لدولة قطر على مواقفها المساندة لتونس وعلى ما تحظى به الجالية التونسية المقيمة في قطر من عناية وتقدير، مؤكدا حرص بلادنا على تنمية مسيرة التعاون الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين
وتطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما الاستعدادات الجارية التي تقوم بها تونس لاحتضان الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية يوم 31 مارس الجاري وتمنياتها بأن تكون نتائج هذه القمة في مستوى التحديات المطروحة وانتظارات الشعوب العربية
عشر اتفاقيات وبرامج تعاون في أعقاب أشغال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية
أشرف كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بعد ظهر اليوم بدار الضيافة بقرطاج على انطلاق أشغال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية
وتم عقب الاجتماع الموسـّع لأشغال الدورة الإمضاء على جملة من اتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات بين البلدين، وهي
• اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر
• مذكرة تفاهم بين وزارة النقل التونسية ووزارة المواصلات والاتصالات القطرية في مجال الموانئ البحرية والتجارية
• مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات للملاحين العاملين في البحر
• اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين إقليمي البلدين وما ورائهما
• البرنامج التنفيذي الأول لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة العامين 2019-2020
• مذكرة تعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال
• برنامج تنفيذي ثالث للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر 2019-2020-2021
• مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النهوض بالصناعة والتجديد والابتكار والتطوير التكنولوجي. • مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية تونس وبلدية الدوحة
• محضر أشغال الدورة السابعة لأشغال السابعة للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية