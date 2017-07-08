استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 07 جويلية 2017 بقصر قرطاج جون بيار رفاران الوزير الأوّل الفرنسي السابق ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يزور تونس في إطار مشاركته في أشغال ملتقى الشراكة التونسية الصينية من تنظيم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات
وأفاد جون بيار رفاران أن اللقاء مثّل مناسبة لاستعراض الآفاق الواسعة لمزيد تدعيم التعاون الثنائي في عديد المجالات، بما يترجم عمق علاقات الصداقة الفرنسية التونسية، مشدّدا على تقدير فرنسا لنجاحات تونس في مسار انتقالها الديمقراطي ومجابهة الإرهاب وتحقيق الأمن وإرادتها القوية في استعادة نسق النموّ الإيجابي لاقتصادها وتوفير فرص شغل للشباب التونسي الذي يُشهد له بالتكوين المتميّز
وأكّد جون بيار رفاران عزم فرنسا والإتحاد الأوروبي على المضيّ قدما في تنفيذ برامج جديدة كفيلة بتعزيز التعاون الثنائي وكذلك المتعدّد الأطراف بين افريقيا وأوروبا والصين
الرئيس الباجي يستقبل جون بيار رفاران الوزير الأوّل الفرنسي السابق
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 07 جويلية 2017 بقصر قرطاج جون بيار رفاران الوزير الأوّل الفرنسي السابق ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يزور تونس في إطار مشاركته في أشغال ملتقى الشراكة التونسية الصينية من تنظيم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات