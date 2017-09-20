إستقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج، ثلّة من مقاومي الحركة الوطنيّة أصيلي ولاية سيدي بوزيد في إطار الحملة الوطنية لتسوية الأوضاع العقارية الفلاحية وتمتيع أكثر من 40 ألف حالة معنيّة بكافة جهات الجمهورية بحق التملك من أملاك الدولة قبل صدور قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والتي لم يتم تسوية وضعيتها وإبرام عقود التمليك النهائية معها
وإستمع رئيس الدولة بالمناسبة لمشاغل المقاومين الذين شددوا على ضرورة إيجاد هيكل وطني يعنى بتحسين وضعيّاتهم اعترافا بما قدموه من تضحيات للبلاد في مختلف المحطات النضالية، وارجاع حقوق الكثير منهم ممن تم تهميشهم في قانون العدالة الانتقالية
حضر اللقاء وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد
الرئيس الباجي يستقبل ثلّة من مقاومي الحركة الوطنيّة أصيلي ولاية سيدي بوزيد
إستقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج، ثلّة من مقاومي الحركة الوطنيّة أصيلي ولاية سيدي بوزيد في إطار الحملة الوطنية لتسوية الأوضاع العقارية الفلاحية وتمتيع أكثر من 40 ألف حالة معنيّة بكافة جهات الجمهورية بحق التملك من أملاك الدولة قبل صدور قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والتي لم يتم تسوية وضعيتها وإبرام عقود التمليك النهائية معها