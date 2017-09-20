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الرئيس الباجي يستقبل ثلّة من مقاومي الحركة الوطنيّة أصيلي ولاية سيدي بوزيد

الرئيس الباجي يستقبل ثلّة من مقاومي الحركة الوطنيّة أصيلي ولاية سيدي بوزيد

سياسة, عربي | 20/09/2017 |
tunisie resistants

إستقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج، ثلّة من مقاومي الحركة الوطنيّة أصيلي ولاية سيدي بوزيد في إطار الحملة الوطنية résistants tunisiensلتسوية الأوضاع العقارية الفلاحية وتمتيع أكثر من 40 ألف حالة معنيّة بكافة جهات الجمهورية بحق التملك من أملاك الدولة قبل صدور قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والتي لم يتم تسوية وضعيتها وإبرام عقود التمليك النهائية معها
وإستمع رئيس الدولة بالمناسبة لمشاغل المقاومين الذين شددوا على ضرورة إيجاد هيكل وطني يعنى بتحسين وضعيّاتهم اعترافا بما قدموه من تضحيات للبلاد في مختلف المحطات النضالية، وارجاع حقوق الكثير منهم ممن تم تهميشهم في قانون العدالة الانتقالية
حضر اللقاء وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد