الرئيس الباجي يستقبل الوزير المجري للشؤون الخارجية والتجارة

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء 23 جانفي 2019 بقصر قرطاج، بيتر سيارتو الوزير المجري للشؤون الخارجية والتجارة، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس
وأبرز وزير الخارجية المجري تقدير بلاده لما حققته تونس من خطوات من اجل ترسيخ تجربتها الديمقراطية الناشئة، وأكد دعم المجر لجهود تونس في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية منوها بدورها المحوري في أمن واستقرار حوض المتوسط وأوروبا. كما أعرب عن حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي وتنويعه في عديد المجالات الاقتصادية والأمنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وعن استعدادها لتدعيمه في إطار مؤسسات الإتحاد الأوروبي
من جانبه، أكد رئيس الجمهورية ضرورة العمل على توظيف ما يتوفر عليه البلدان من إمكانيات هامة من شأنها أن تساهم في الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما ودعم جهود تونس الرامية إلى تحصين مسارها الديمقراطي وتحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة والاضطلاع بدورها في تحقيق التنمية والاستقرار في محيطها الإقليمي