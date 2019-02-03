الرئيس الباجي يستقبل الملك الأردني ويقيم حفل غداء على شرفه

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بعد ظهر يوم الأحد 03 فيفري 2019 بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وقرينته جلالة الملكة رانيا العبد الله اللذين يؤديان زيارة رسمية إلى تونس بدعوة من رئيس الدولة
وبعد أداء مراسم الاستقبال الرسمي على شرف العاهل الاردني، تحول موكب رئيس الجمهورية والملك الأردني إلى قصر قرطاج أين عقد الجانبان جلسة عمل موسعة بحضور وفدي البلدين
وتناولت الجلسة واقع وآفاق التعاون بين تونس والأردن وسبل مزيد دعمها في كافة المجالات خصوصا في المجالات ذات الأولوية حيث يتوفر البلدان على إمكانيات وفرص حقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري ورفع نسق التعاون السياحي
ودعا الجانبان إلى ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا المشتركة في دورتها الأخيرة المنعقدة بتونس سنة 2017 وكذلك توصيات لجنة التشاور السياسي واللجان القطاعية التي تغطي أهم قطاعات التعاون
وشدد الطرفان على أهمية انخراط القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري ورفع نسق الاستثمار، إلى جانب العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تطور التعاون بين البلدين
كما تطرقت المباحثات إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بين الجهات المعنية في البلدين
من ناحية أخرى، تناول الجانبان الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس أواخر شهر مارس القادم أشغال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية وتم تبادل الرأي والمشورة حول عدد من القضايا التي ستتناولها القمة والتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية وفي صدارتها القضية الفلسطينية
وتم التأكيد في هذا الإطار على أهمية نجاح قمة تونس في التأسيس لمرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك وإيجاد حلول عملية لإخراج المنطقة من أزماتها المستعصية في إطار من الوفاق والتضامن العربي
وأقام رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، حفل غداء بقصر قرطاج على شرف الملك عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد الله والوفد المرافق لهما