الرئيس الباجي يستقبل المدير العام لِلألِكْسو

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، الدكتور سعود هلال الحربي، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم « الألكسو » بمناسبة انتهاء مهامه على رأس هذه المنظمة
وقدّم الدكتور سعود الحربي شكره وتقديره لرئيس الدولة ومختلف الهياكل التونسية على الدعم الذي لقيه طيلة فترة عمله بتونس من أجل أن تضطلع المنظمة بدورها على الوجه الأكمل في تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التربية والثقافة والعلوم
ونوّه الدكتور سعود الحربي بدور رئيس الجمهورية في إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تونس بقوة على الساحة الإقليمية والدولية، متمنيا في هذا السياق التوفيق والنجاح لبلادنا في تنظيم الدورة الثلاثين للقمة العربية موفى شهر مارس 2019 ومعربا عن ثقته في أن تكون قمة تونس في مستوى تطلعات الشعوب العربية ومحطة جديدة لتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك
من جانبه، أكّد رئيس الدولة الدور الهام الذي تقوم به منظمة « الألكسو » في إرساء مناخ ثقافي عربي جديد وتقوية الروابط الثقافية والفكرية بين الدول العربية والنهوض بقطاعات التربية والعلوم كقطاعات استراتيجية من شأنها أن تؤسّس لولادة مشروع حضاري عربي قادر على تحقيق الإقلاع المنشود للشعوب العربية أُسْوة ببقية شعوب العالم
كما ذكّر رئيس الجمهورية بخصوصية العلاقة الأخوية المتينة التي تربطه بصاحب السموّ الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصُّباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، ونوّه بمسيرة التعاون المثمر بين البلدين وبالروابط المتينة بين الشعبين الشقيقين، معربا عن تمنياته للدكتور سعود الحربي بالنجاح في مهامه الجديدة في وزارة التربية الكويتية
رئاسة الجمهورية